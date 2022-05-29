إسرائيليون يمارسون طقوسا تلمودية بالأقصى وآخرون يرشون غاز الفلفل على المرابطين بباب الحديد (فيديو)

بعد قرار محكمة الاستئناف الإسرائيلية بإلغاء حكم محكمة جزئية قضى بالسماح لليهود الصلاة بباحات الأقصى، مارس عدد من المستوطنين، اليوم الأحد، طقوسا تلمودية خلال اقتحامهم المسجد الاقصى.

هذا وأفادت مراسلتنا بأن عددا من المستوطنين الإسرائيليين قاموا برش غاز الفلفل على الفلسطينيين المرابطين في منطقة باب الحديد، أحد أبواب المسجد الاقصى.

وأشارت مراسلتنا إلى أن اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين بدأت صباح اليوم الأحد بأفواج داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك.

وكانت محكمة الاستئناف الإسرائيلية، قد ألغت حكما أصدره قاضي محكمة جزئية أثار غضبا فلسطينيا، ويقضي بالسماح لليهود الصلاة في باحات المسجد الأقصى.

ولفتت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أنه في ظل الوضع القائم المستمر منذ عقود بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لا تسمح إسرائيل لليهود بالزيارة (للمسجد الأقصى) إلا بشرط الامتناع عن ممارسة الشعائر الدينية.

المصدر: RT + "يديعوت أحرونوت"