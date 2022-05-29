مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى بأفواج والشرطة تعتلي أسطح المصلى القبلي (فيديوهات+ صور)

أفادت مراسلتنا بأن اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين بدأت صباح اليوم الأحد بأفواج داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك.

وأشارت مراسلتنا إلى أن الشرطة الإسرائيلية كسرت أقفال مأذنة باب المغاربة، واعتلت أسطح المصلى القبلي، فيما كانت قد أغلقته بالسلاسل الحديدية.

هذا واعتدت القوات الإسرائيلية على مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني، واعتقلتت الشيخ رائد دعنا.

واقتحم عضو الكنيست، إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى بحماية مشددة، فيما احتشد مئات المستوطنين خارج باب المغاربة استعدادا لاقتحام المسجد.

و فجر اليوم الأحد، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي بدأ بنشر أعداد كبيرة من جنوده في منطقة باب العمود في القدس، على خلفية الاشتباكات المتوقعة بسبب "مسيرة الأعلام" هناك.

ويأتي ذلك في وقت يحاول فيه مواطنون فلسطينيون من داخل الخط الاخضر الدخول إلى المسجد الأقصى، بحسب وسائل إعلام فلسطينية أشارت إلى منعهم من قبل القوات الإسرائيلية، حيث أنه من المقرر نشر نحو 3000 جندي إسرائيلي قبل المسيرة المقرر أن تبدأ اليوم الأحد في الساعة 4:00 مساء (13:00 بتوقيت غرينتش).

وستسلك مسيرة الأعلام الإسرائيلية طريقا عبر الحي الإسلامي في المدينة القديمة بالقدس في وقت لاحق من اليوم.

المصدر: RT