لبنان.. نقابة أصحاب محطات المحروقات تحذر من الإغلاق الشامل

حذرت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان، اليوم الخميس، من إمكانية إقفال جميع المحطات على كافة الأراضي اللبنانية، في ظل الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار.

وقالت النقابة في بيان: "بعد ارتفاع سعر صرف الدولار بهذا الشكل الجنوني أصبح من الضروري إصدار جدول تركيب أسعار بشكل يومي لكي نحد من حجم خسائرنا، وللأسف فإن هذا الجدول لا يصدر بشكل منتظم وإن صدر فهو يصدر بوقت متأخر جدا مما يسبب لنا خسائر كبيرة لم تعد تحتمل والمسؤول المباشر عن هذا الوضع هو مديرية النفط".

وأفادت بأن "النقص في مادة البنزين هو في المحطات وليس في الشركات المستوردة للنفط، وهو ناتج عن عدم تسليم الشركات المستوردة للنفط مادة البنزين بشكل طبيعي لأن مصرف لبنان لم يعد يفتح لها اعتمادات كافية وبالتالي فإن عملية تسليم البنزين تكون قليلة جدا بما بتناسب مع الاعتماد المفتوح والمسؤول المباشر في هذا الشح هو مصرف لبنان".

وناشدت النقابة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة لـ"وضع حل جذري لهذا الوضع لأننا لم نعد نستطيع تحمل هذه الخسائر الفادحة فنحن قطاع قد افلس واستنفذت جميع طاقته بسبب هذه الأزمة وبسبب القرارات غير المنصفة بحقنا"، مضيفة: "هذا بيان تحذيري لكل المعنيين والجهات المختصة لكي لا نضطر آسفين لإقفال جميع المحطات في كافة الأراضي اللبنانية".

المصدر: "النشرة"