انهيار "تاريخي" لليرة اللبنانية أمام الدولار

تستمر الليرة اللبنانية في الهبوط أمام الدولار في السوق السوداء الموازية، بعد صدور نتائج الانتخابات النيابية، لتجتاز الرقم القياسي في الهبوط الذي حققته في وقت سابق.

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وتراجعت قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار في السوق الموازية بشكل كبير، إذ أنه وبحسب المواقع وتطبيقات الهواتف المحمولة لتتبع سعر السوق السوداء، تراوح سعر الدولار الواحد بين 35300 و35500 ليرة لبنانية.

وكان سعر صرف الدولار سجل في يناير الماضي ارتفاعا قياسيا، بلغ 33500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، بينما سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مثبت منذ العام 1997 عند 1507 ليرات للدولار.

المصدر: RT