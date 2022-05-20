رئيس الوزراء العراقي ينعى مظفر النواب

نعى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الشاعر العراقي مظفر النواب، الذي توفي اليوم الجمعة، في مستشفى الشارقة بالإمارات.

وكتب الكاظمي في تغريدة على "تويتر": "الراحل الكبير مظفر النواب. العراق الذي طالما تغنّيت باسمه أينما حللت، وأفنيت عمرك لإعلاء مكانته، يكتسيه الحزن وهو يودّعك إلى مثواك الأخير مُثقلاً بأسى خسارة ابنٍ بار ومبدعٍ لا يتكرر".

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الراحل الكبير مظفر النواب.

العراق الذي طالما تغنّيت باسمه أينما حللت، وأفنيت عمرك لإعلاء مكانته، يكتسيه الحزن وهو يودّعك الى مثواك الأخير مُثقلاً بأسى خسارة ابنٍ بار ومبدعٍ لا يتكرر. pic.twitter.com/LzLtlUJYGJ — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) May 20, 2022

المصدر: RT