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رئيس الوزراء العراقي ينعى مظفر النواب

أخبار العالم العربي

رئيس الوزراء العراقي ينعى مظفر النواب
تويتر
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نعى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الشاعر العراقي مظفر النواب، الذي توفي اليوم الجمعة، في مستشفى الشارقة بالإمارات.

وكتب الكاظمي في تغريدة على "تويتر": "الراحل الكبير مظفر النواب. العراق الذي طالما تغنّيت باسمه أينما حللت، وأفنيت عمرك لإعلاء مكانته، يكتسيه الحزن وهو يودّعك إلى مثواك الأخير مُثقلاً بأسى خسارة ابنٍ بار ومبدعٍ لا يتكرر".

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وفاة الشاعر العراقي مظفر النواب في مستشفى الشارقة بالإمارات
وفاة الشاعر العراقي مظفر النواب في مستشفى الشارقة بالإمارات

المصدر: RT 

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