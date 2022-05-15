وزير الدفاع اليمني: ملتزمون بالهدنة ونحتفظ بحق الرد على خروقات الحوثيين

أكد وزير الدفاع اليمني، الفريق ركن محمد المقدشي، التزام الجيش بالهدنة الأممية والاحتفاظ بحق الرد على خروقات الحوثيين والاعتداءات المستمرة على مواقع القوات الحكومية بمختلف الجبهات.

وصرح الفريق ركن محمد المقدشي بأن جماعة أنصار الله :مستمرة في نهج الغدر والانتقام والإرهاب:.

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وقال المقدشي خلال زيارته إلى المنطقة العسكرية الخامسة وجبهات محافظة حجة يوم الأحد: "نحن نُقاتل من أجل إنهاء الحرب التي فرضتها مليشيا التمرد والانقلاب الحوثية، وملتزمون بالهدنة، لكننا جاهزون للمعركة العسكرية إذا أصرت على الحرب فمشروعها قائم على الدماء والدمار، وموقفنا اليوم أقوى بعد أن توحدت بنادقنا وتوحدت أصواتنا وصفنا الجمهوري".

وحث وزير الدفاع قيادة المنطقة العسكرية الخامسة على الاهتمام بالمقاتلين والمضي نحو استكمال بناء المؤسسة العسكرية ورفع كفاءة منسوبيها علميا ومعرفيا.

وشدد على ضرورة العمل لتعزيز وحدة وتماسك القوات المسلحة والانضباط القيادي والالتزام بالربط والضبط العملياتي والإداري.

وأشاد المقدشي بمواقف قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية الداعمة للشعب اليمني وقيادته وقواته المسلحة في مختلف المراحل والمجالات.

المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية