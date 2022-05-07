الداخلية المصرية تكشف تفاصيل جديدة عن فيديو ضابط الشرطة والمواطن المثير للجدل

أعلنت الداخلية المصرية تمكنها من القبض على شخص ظهر في شريط فيديو أثار جدلا واسعا في البلاد وادعى فيه أنه ضابط شرطة يعتدي بعنف على أحد المواطنين.



وقالت الوزارة في بيان إن مقطع الفيديو "تم تداوله من جانب أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعي وادعى خلاله قيام ضابط شرطة بالإعتداء بالضرب على أحد المواطنين وتقييده ووضعه داخل صندوق سيارة".

وأضاف البيان: "بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص منتحل صفة ضابط الشرطة بمقطع الفيديو المشار إليه، وكذا ضبط صاحب السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.. والذي تبين أنه استعان بالشخص الذي ادعى بأنه ضابط شرطة (يحمل جنسية إحدى الدول العربية) وذلك للانتقام من زوج شقيقته "المعتدى عليه بمقطع الفيديو" لوجود خلافات بينهما لزواجه من شقيقته عرفياً وقيامه بإبتزازها وقام عقب ذلك بنشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى للتشهير به، وأن الإخواني الهارب القائم على نشر مقطع الفيديو، قام بالإدعاء الكاذب بأن المذكور ضابط شرطة مصري رغم علمه بحقيقة الواقعة بهدف ترويج الشائعات الكاذبة".





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ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT