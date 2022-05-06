بوغدانوف يبحث مع السفير السوري قضايا "التسوية الشاملة" في سوريا

أفادت الخارجية الروسية بأن ميخائيل بوغدانوف نائب الوزير الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا استقبل اليوم الجمعة سفير سوريا في موسكو رياض حداد، بناء على طلب منه.

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وقالت الخارجية الروسية في بيان مقتضب إنه خلال المحادثة "تمت مناقشة تطورات الوضع في سوريا وما حولها، مع التركيز على مهام المضي قدما نحو تسوية شاملة في الجمهورية السورية، بما في ذلك في إطار صيغة أستانا".

كما تم بحث بعض القضايا الملحة الخاصة بالتعاون الروسي السوري متعدد الأوجه، بما في ذلك جدول الاتصالات الثنائية، حسب البيان.

وأعلن بوغدانوف أمس الخميس أنه تم الاتفاق بشكل أولي على عقد الاجتماع المقبل حول سوريا بصيغة "أستانا" أواخر الشهر الجاري بكازاخستان.

المصدر: RT