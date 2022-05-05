موسكو ترجّح انعقاد اجتماع صيغة "أستانا" حول سوريا نهاية الشهر
Sputnik Sergei Mamontov
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أعلن ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، أنه تم الاتفاق بشكل أولي على عقد الاجتماع المقبل حول سوريا بصيغة "أستانا" أواخر الشهر الجاري بكازاخستان.
وقال: "آمل أن يعقد اللقاء القادم حول سوريا بصيغة أستانا في نور سلطان قريبا، وقبل بداية الصيف، في نهاية مايو الحالي".
وأضاف: "تم تحديد موعده بشكل مبدئي، وأتمنى أن يكون كل شيء على ما يرام".
وتابع: "لقد ناقشنا ذلك مع إيران وتركيا، ووفدي الحكومة والمعارضة السوريين".
وانعقد الاجتماع الدولي السابق حول سوريا بصيغة "أستانا" في الفترة يومي21 و22 ديسمبر 2021 في العاصمة الكازاخية نور سلطان.
المصدر: "تاس"