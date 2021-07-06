استعدادا لجولة "أستانا" جديدة.. وصول الوفد الحكومي السوري إلى "نور سلطان"

وصل الوفد الحكومي السوري إلى العاصمة الكازاخية نور سلطان للمشاركة بالاجتماع الدولي السادس عشر حول سوريا بموجب صيغة "أستانا" الذي ينطلق يوم غد ويستمر يومين.

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ويترأس الوفد معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان.

وكانت الخارجية الكازاخية أعلنت في بيان لها أن وفد روسيا الاتحادية برئاسة الكسندر لافرينتييف المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين إلى سوريا، وصل أيضا إلى العاصمة نور سلطان للمشاركة بالاجتماع.

يذكر أن الاجتماع السابق ضمن صيغة "أستانا" جرى في مدينة سوتشي الروسية على سواحل البحر الأسود يومي السادس عشر والسابع عشر من فبراير الماضي.

وكان من المقرر عقد الاجتماع الحالي في مايو الماضي، ولكنه أرجئ بسبب طفرة في انتشار وباء فيروس كورونا في كازاخستان.

المصدر: "سانا"