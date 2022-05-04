البنتاغون: هناك تنسيق بين "العمال الكردستاني" والفصائل العراقية الموالية لإيران ضد القوات التركية

رجحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وجود تنسيق بين الفصائل العراقية الموالية لإيران و"حزب العمال الكردستاني" ضد القوات التركية المنتشرة في العراق وسوريا.

وأشار تقرير صدر عن المفتش العام في البنتاغون بخصوص مستجدات عملية "العزم الصلب" خلال فترة ما بين أول يناير و31 مارس 2022، إلى "تكثيف الميليشيات الموالية لإيران وتيرة هجماتها على القوات التركية في العراق وسوريا".

وذكر التقرير أن هذه الفصائل المسلحة العراقية خلال الربع الأول من العام الجاري استهدفت قواعد عسكرية للجيش التركي في العراق، مضيفة أن هذه الهجمات في بعض الأحوال جاءت بالتنسيق مع "العمال الكردستاني".

وينص التقرير على أن "الميليشيات البارزة" تعرب بشكل متزايد عن معارضتها لتصرفات الجيش التركي وشنت هجمات صاروخية على قواعد عسكرية تركية في العراق وسوريا.

ولفت التقرير في هذا الصدد إلى هجوم تعرضت له قاعدة تركية شمالي الموصل، بعد غارات جوية شنتها أنقرة على لمواقع لـ"العمال الكردستاني" شمال العراق في فبراير الماضي.

وخلصت وكالة استخبارات الدفاع (DIA) التابعة للبنتاغون، وفقا للتقرير، إلى استنتاج مفاده أن "هذه الميليشيات قد تواصل تنسيقها مع "حزب العمال الكردستاني" في ردها على الهجمات الجوية وبواسطة الطائرات المسيرة" التي تشنها تركيا على مواقع لـ"حزب العمال".

ووفقا لتقييمات DIA تعتقد الفصائل العراقية الموالية لإيران أن هجماتها ضد تركيا "ستردع" أنقرة عن مهاجمة مواقع "حزب العمال" داخل العراق وستعزز صورتها كمدافعين عن سيادة العراق.

المصدر: RT