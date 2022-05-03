وصفت ظروف احتجازهم بالقاسية.. نقابة صحفيي اليمن تطالب بالإفراج عن 9 صحفيين

طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين، بالإفراج عن 9 صحفيين محتجزين لدى حركة "أنصار الله" الحوثية وتنظيم "القاعدة".

وفي بيان أصدرته النقابة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من مايو من كل عام، أعربت النقابة عن "غضبها الشديد وألمها جراء إصرار الحوثيين على اعتقال الصحفيين (عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، حارث حميد)، وإصدار حكم جائر بإعدامهم بعد اختطافهم وإخفائهم وتعذيبهم منذ العام 2015م في ظل صلف وتعنت في رفض كل المطالب المحلية والدولية الداعية إلى إطلاق سراحهم".

وفي البيان الذي نشرته عبر "فيسبوك"، اتهمت النقابة الحوثيين بـ "استمرار اعتقال ثلاثة صحفيين (محمد عبده الصلاحي، محمد علي الجنيد، يونس عبدالسلام)، في ظروف احتجاز قاسية وغير قانونية".

وأعربت النقابة عن القلق إزاء "مصير الصحفي وحيد الصوفي المخفي قسرياً منذ العام 2015 لدى جماعة الحوثي في ظروف غامضة، والصحفي محمد قايد المقري المخفي لدى تنظيم القاعدة في حضرموت منذ 2015".

وحيت النقابة "جهود الاتحاد الدولي للصحفيين في مساندة الصحفيين اليمنيين وتبني قضية المعتقلين خاصة المحكوم عليهم بالإعدام، والمخفيين قسرياً"، وجددت مطالبتها بـ "مواصلة الجهود الضاغطة حتى يتم الإفراج عن كافة المعتقلين والمخفيين".

ووصفت نقابة الصحفيين الظروف الاقتصادية التي يعيشها العاملون في وسائل الإعلام الحكومية في مناطق سيطرة الحوثيين المنقطعة رواتبهم منذ العام 2016، بأنها "غاية في السوء دفعت بالكثير منهم إلى العمل في مهن قاسية لا تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم".

وقالت إن "الصحفيين يعيشون أزمات متعددة، وحالة شظف معيشية بالغة السوء، وظروفا قاسية من جوع وحرمان وقهر ومطاردة وإهمال وترهيب، بعد إغلاق عشرات الوسائل الإعلامية الأهلية والمعارضة وفقدان مئات الصحفيين لأعمالهم ومطاردة السلطات المختلفة والمتناحرة لأصحاب الرأي".

ودعت نقابة الصحفيين اليمنيين، الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى "سرعة صرف رواتب العاملين في وسائل الإعلام الحكومية، وعدم ربط قضيتهم باتفاقات لا تنفذ بينما المعاناة تكوي الزملاء في كل لحظة".

ووجهت النقابة دعوةً إلى كافة أطراف الصراع في اليمن إلى "إيقاف سياسة العداء تجاه الصحافة والصحفيين وأصحاب الرأي".

المصدر: "سبوتنيك"