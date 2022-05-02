مصر.. تسريب جديد في قضية التخابر الكبرى

عرضت الحلقة الأخيرة والوثائقية من مسلسل "الاختيار 3" في مصر، تسريبا جديدا من قضية التخابر الكبرى، يجمع الإخواني أيمن شوقي الخطيب، وخالد سعد، مساعد خيرت الشاطر.

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وفي التسريب قال شوقي: "بص يا خالد والنبي الله يكرمك أنا كنت بلغت الدكتور البلتاجي الصبح بالاحتشاد في ميدان النهضية والحمد لله ميدان النهضة تم تحتشاده دلوقتي، ليرد خالد سعد قائلا: صح أه".

وتابع شوقي: "ركز يا خالد في اللي هقوله ليك دلوقتي ولازم يتنفذ حالًا حالًا، جيت أتصل بالدكتور البلتاجي موبيلة مغلق، لازم حالًا يتم التوليع في مقرات الأحزاب في المحافظات زي مقارات التيار الشعبي والنور والوسط، عايز الدنيا كلها تنشغل ونعمل بلبلة، عايز الكلاب المحتشدة في الميادين تسيبها وتجري".

وعرض المسلسل كواليس من حكم جماعة الإخوان، وما دار في قصر الاتحادية من الإعداد للإعلان الدستوري الذي دفع لانتفاضة شعبية ضد حكم الإخوان، حيث اجتمع محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، مع عدد من الشخصيات القانونية البارزة بجماعة الإخوان، في اجتماع سري بالاتحادية للإعداد للإعلان الدستوري.

المصدر: القاهرة 24