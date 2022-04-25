دائرة الصحة في أبو ظبي تحذر من عدوى بكتيرية ظهرت في أوروبا

حذرت دائرة صحة أبو ظبي بالإمارات من عدوى بكتيريا "sonnei extensively drug-resistant (XDR) Shigella" المقاومة للأدوية على نطاق واسع.

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وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، أبلغت دائرة الصحة في أبو ظبي، جميع مزودي خدمات الرعاية الصحية في الإمارة، أن منظمة الصحة العالمية قد أخطرت بتاريخ 24 مارس الماضي، بارتفاع غير عادي في عدد حالات بكتيريا "sonnei extensively drug-resistant (XDR) Shigella" المقاومة للأدوية على نطاق واسع والتي أبلغ عنها في المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، وعدة بلدان أخرى في الإقليم الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية منذ أواخر عام 2021(النمسا، بلجيكا، الدانمرك، فرنسا، ألمانيا، ايرلندا، إيطاليا، النرويج، إسبانيا)، حيث تعتبر عدوى الشيغيلا (داء الشيغيلات) عدوى معوية تسببها فصيلة بكتيرية تُعرف باسم الشيغيلا، وتبرز أهم العلامات الدالة على الإصابة بها في شكل الإسهال.

وفي تعميم تم إرساله إلى جميع مزودي خدمات الرعاية الصحية في الإمارة، أشارت دائرة صحة أبو ظبي إلى أنه على "الرغم من أن معظم الإصابات المسجلة ببكتيريا "sonnei Shigella" تسبب مدة زمنية قصيرة من المرض وحالات وفاة منخفضة، إلا أن داء الشيغيلات "shigellosis" المقاومة للأدوية المتعددة (MDR) والمقاومة للأدوية على نطاق واسع (XDR) هو مصدر قلق للصحة العامة"، لافة إلى أنه "خلال الجهود المبذولة للتحري عن المرض، تم الإبلاغ عن عدد من حالات البكتيريا المقاومة لأنواع مختلفة من المضادات الحيوية، مما يترك خيارات علاجية محدودة للغاية للحالات المتوسطة إلى الشديدة"، وفق "الإمارات اليوم".

وأوضحت أن "بكتيريا "Sonnei S" يمكن أن تنتقل عن الطريق البرازي الفموي بالاتصال المباشر أو غير المباشر، واستهلاك الطعام أو الماء الملوث، والاتصال الجنسي مع الشخص المصاب، وأن الأعراض الأكثر شيوعا تشمل الإسهال المائي، أو الدموي، وآلام البطن والتشنجات، والحمى والغثيان والقيء، وفقدان الشهية والصداع والشعور بالتوعك"، مؤكدة أنه "استنادا إلى المعلومات المحدودة المتاحة في هذه المرحلة، فإن احتمالية الانتشار من أوروبا إلى غيرها من البلدان عالية"ـ بحسب الصحيفة.

وشددت على أنه "يجب على جميع المهنيين الصحيين أن يكونوا أكثر يقظة بالتعامل مع أي من الحالات المشتبهة أو المؤكدة للإصابة بالبكتيريا المقاومة للأدوية المتعددة أو المقاومة للأدوية على نطاق واسع، كما يجب الانتباه إلى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالعدوى والمسافرين القادمين من المناطق عالية الخطورة"، مشيرة إلى "ضرورة قيام مزودي الرعاية الصحية، بالإبلاغ الفوري عن أي من الحالات المشتبه بها أو مؤكدة الإصابة بالبكتريا "MDR or XDR Shigella Sonnei" إلى مركز أبوظبي للصحة العامة من خلال موقع التبليغ الإلكتروني للأمراض المعدية - الأمراض المنقولة بالغذاء، وأخذ العينات المخبرية المطلوبة وإرسالها إلى مختبر مدينة الشيخ خليفة الطبية، بالإضافة إلى اتخاذ الاحتياطات القياسية واحتياطات مكافحة الأمراض المنقولة عن طريق التلامس أثناء التعامل مع أي مريض مصاب أو مشتبه بإصابته".

المصدر: "الإمارات اليوم"