السعودية تدين وتستنكر التفجيرات التي استهدفت مدرسة ومركزا تعليميا غرب كابل

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرات التي استهدفت مدرسة ثانوية ومركزا تعليميا غربي العاصمة الأفغانية، وأدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجددت الوزارة التأكيد على "تضامن المملكة مع الشعب الأفغاني الشقيق ووقوفها معه في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب، ورفضها لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة".

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت مدرسة ثانوية، ومركزًا تعليميًا غربي العاصمة الأفغانية أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى pic.twitter.com/ruZS00GbHY — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 21, 2022

المصدر: "سبق"