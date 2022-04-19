الأميرة السعودية لمياء بنت ماجد: والدتي مصرية! (فيديو)

كشفت الأميرة السعودية، لمياء بنت ماجد، عن جنسية والدتها، خلال لقائها مع الإعلامي عبدالله المديفر، في برنامج "الليوان".

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وقالت الأميرة لمياء أمس الاثنين، إن والدتها مصرية الجنسية، مشيرة إلى أنها عاشت جزءا كبيرا من حياتها في مصر.

وأضافت أن أكثر شيء تعلمته من والدتها هو المثابرة والإصرار على تحقيق الأهداف، قائلة: أمي بعد ما تزوجت أبوي الله يرحمه كانت في (سنة) أولى جامعة، وجدي اشترط على أبوي أن تكمل جامعتها".

وتابعت : "بعد الزواج ما كملت، ولكن بعد وفاة والدي عادت إلى مصر وأكملت جامعتها، وكنت حينها في الصف الثاني المتوسط".

وأضافت أنها كانت تستغرب من أن والدتها ستكمل جامعتها بعد كل هذه السنوات، وأخبرتها (والدتها) بأن تسعى إلى تحقيق أهدافها حتى ولو بعد 100 سنة".

والأميرة لمياء هي ابنة ماجد بن الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود روائية سعودية، وأول سفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الدول العربية.

المصدر: RT