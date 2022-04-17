أميرة سعودية تكشف تفاصيل أول وظيفة لها بقسم نسائي في بنك بالمملكة (فيديو)

تحدثت الأميرة السعودية، هيفاء بنت محمد، مساعدة وزير السياحة، عن أول وظيفة لها في قسم نسائي في بنك بالسعودية، بعد عودتها آنذاك من بريطانيا.

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وخلال حديثها في برنامج "وعد"، أوضحت الأميرة هيفاء قائلة: "كنت أشتغل في بنك ببريطانيا، وفي نهاية فترة عملي هناك عام 2008 - 2009، قلت لمديري أنا برجع السعودية، قال لي "ليه بتتركينا؟ إحنا بالعكس نبغاكي هنا بنطورك وبنعمل معك". قلت لهم برجع بلدي وبشتغل بنفس البنك هناك..قال لي "إنتي عارفة لما تروحين تشتغلين في هذا البنك هناك ترا بيخبونك ورا في غرف ورا حطينها يخبونك فيها"...فقلت له معليش بشتغل وما دام ما في شيء عايقني بشتغل حتى لو هروح أقعد في غرفة ورا".



وتابعت الأميرة السعودية: "ما تخيلت ان لهاي الدرجة سيء الموضوع.. حسيته يبالغ ترى بس عشان يقنعني إني أقعد..مع الأسف هذه كانت نظرة الناس..هو كان بريطاني مديري..نقلت للسعودية وحسيت أن الأمور طبيعية وما عندنا مشكلة، وفجأة في يوم من الأيام ينادون على الحريم فقط ويقولون ارجعوا ارجعوا بسرعة، في زيارة تفتيشية مفاجئة، وقالوا ارجعوا في غرفة هنا ورا، ووضعونا في غرفة عبارة عن مخزن مظلمة بها حواسيب لا تستخدم، حتى خلصت الجولة التفتيشية..كان إحساس غريب، شيء يفشل".



واستطردت: "لما أذكر هذيك الأيام والمواقف اللي عشناها وشوف اليوم أنا وين وكيف وأنا إيش أقدر أسوي .. يعني أنا أشتغل في وزارة، أنا رقم 2 فيها، وتحتي في 902 موظف..لم أكن أتخيل أن هذا ممكن يصير".

سمو الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود تحكي قصة أول وظيفة لها في قسم نسائي @hmalsaud1@Ojeraisy@SaudiVision2030#وعد#برنامج_وعد



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المصدر: RT