"كتائب القسام" تعلن استخدام صواريخ أرض-جو ضد المقاتلات الإسرائيلية (فيديو)

أعلنت "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" عن تصدي دفاعاتها الجوية للطيران الإسرائيلي باستخدام صواريخ أرض-جو.

ونقل مراسل RT أن "كتائب عز الدين القسام" أعلنت أن دفاعاتها الجوية تصدت في تمام الساعة 01:35 من فجر اليوم للطيران الحربي الإسرائيلي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض-جو.

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وأفاد مراسل RT في وقت سابق بأن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية قصفت موقعا للمقاومة الفلسطينية غرب خانيونس جنوب القطاع.

وأضاف أن سلسلة غارات عنيفة استهدفت موقع القادسية غرب خانيونس، وموقع أبو عطايا غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

لحظة إطلاق كتائب القسام المضادات الأرضية بإتجاه الطيران الحربي. pic.twitter.com/JW4jcTuVvV — Saif_CH (@CH19845854) April 18, 2022

المصدر: RT