الجيش الإسرائيلي يقصف قطاع غزة

شنت طائرات حربية للجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، غارات على قطاع غزة.

وأفاد مراسل RT بأن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية قصفت موقعا للمقاومة الفلسطينية غرب خانيونس جنوب القطاع.

وأضاف أن سلسلة غارات عنيفة استهدفت موقع القادسية غرب خانيونس، وموقع أبو عطايا غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وأكدت مصادر طبية فلسطينية أن القصف لم يسفر عن أي إصابات.

وهذا الهجوم هو الأول للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ ثلاثة أشهر ونصف.

المصدر: RT