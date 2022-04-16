"حزب الله" و"أمل" يجتمعان مع الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية ويصدران بيانا حول "أمن الضاحية"

اجتمعت قيادتا "حزب الله" و"حركة أمل" اللبنانيتين مع ممثلين عن الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية، وأصدرتا بيانا بخصوص "ازدياد عمليات السرقة والسطو" بالضاحية الجنوبية لبيروت.

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وفي بيانهما، قال "حزب الله" و"حركة أمل": "بعد ازدياد عمليات السرقة والسطو والإخلال بالأمن في مناطق متفرقة من الضاحية الجنوبية لبيروت، وصولا إلى حد التفلت وتهديد الأرواح والسلامة، عقد اجتماع بين "حزب الله" و"حركة أمل" ضم مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب، وفيق صفا، ومسؤول الاعداد المركزي في "أمل"، أحمد بعلبكي، مع ممثلين عن الأجهزة الأمنية والعسكرية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن دولة وأمن عام".

وأشار البيان إلى أنه "بعد نقاش التطورات تم الاتفاق على الآتي":

- تفعيل دور الأجهزة الأمنية بقطعاتها المختصة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

- تسيير دوريات في أكثر من منطقة على امتداد ساعات الليل والنهار.

- إقامة حواجز ظرفية في مختلف مناطق الضاحية".

وأوضح البيان أنه "على الفور بدأت الأجهزة الأمنية بإجراءاتها، وأوقفت عددا من المتورطين بعمليات السرقة والنشل والمطلوبين بمذكرات توقيف".



كما أهابت قيادتا "حركة أمل" و"حزب الله" بالدولة والأجهزة الأمنية "التعاطي بحزم مع كل مخل بالأمن والتأكيد على رفع الغطاء عن كل متورط".

كما أهابت القيادتان بـ"أهلنا في الضاحية الجنوبية التعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة وتسهيل مهامها للتخلص من هذه الظواهر الشاذة".

المصدر: "الجديد"