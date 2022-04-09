"حزب الله" يصدر بيانا بخصوص هجوم تل أبيب الأخير ويوجه دعوة إلى "أحرار العالم"

أصدر "حزب الله" اللبناني بيانا بخصوص هجوم تل أبيب الأخير الذي أوقع 3 قتلى وعددا من الجرحى في ساعة متأخرة من مساء الخميس.

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وقال "حزب الله" في بيانه: "مرة جديدة يثبت المقاومون الفلسطينيون قدرتهم على مواجهة الاحتلال الاسرائيلي والرد على جرائمه المتمادية وتوجيه الضربات المذلة له حيث لا يتوقع وفي عمق كيانه الغاصب"، مضيفا: "أظهرت العملية البطولية التي نفذها الشهيد المجاهد رعد فتحي حازم في تل ابيب ضعف الكيان الصهيوني وهشاشته وارباكه وتخبط أجهزته العسكرية والأمنية وفشلها الذريع في مواجهة مجاهد فلسطيني واحد".

وأشاد "حزب الله" في بيانه، "ببطولات الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة"، كما وجه "التحية والتقدير لكل المجاهدين والمناضلين الذين جعلوا هذا الكيان المجرم في حالة ضياع واذلال امام العالم".

كما دعا "أحرار العالم وشعوب أمتنا العربية والاسلامية إلى مواكبة الشعب الفلسطيني والوقوف الى جانبه وتقديم كل اشكال الدعم الممكنة له".

وختم البيان قائلا: "نرى أن تتابع العمليات النوعية الناجحة يؤكد أن قرار الشعب الفلسطيني هو مواصلة النضال، وأن عزيمته اقوى من إرادة الاحتلال، وهو عقد العزم على مواصلة دربه حتى تحرير كل فلسطين من البحر الى النهر".

المصدر: "المنار" + RT