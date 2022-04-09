الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن هجوم تل أبيب

كشف الجيش الإسرائيلي تفاصيل جديدة عن هجوم تل أبيب الأخير الذي أوقع 3 قتلى وعددا من الجرحى في ساعة متأخرة من مساء الخميس.

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وأوضح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، للجنود في قاعدة عوفر العسكرية، أن "منفذ هجوم ليلة الخميس في تل أبيب، دخل إسرائيل عبر "منطقة التماس" السياج الأمني بالضفة الغربية (المنطقة الواقعة شرق الخط الأخضر)".

وفي سياق متصل، أوعز كوخافي إلى قيادة الجيش باتخاذ عدة إجراءات "لتعزيز وضبط الأمن على خط التماس وبتكثيف النشاطات لإحباط إطلاق اعمال ارهابية من شمال الضفة الغربية، ودراسة زيادة قوام قوات الاحتياط اذا اقتضت ذلك الضرورة".

وشدد رئيس الأركان الإسرائيلي على أنه "يجب إجراء تحقيق مستفيض لكافة الابعاد العمالياتية والاستخباراتية للاعتداء، واستخلاص العبر من مشاركة وحدات خاصة تابعة للجيش إلى جانب الشرطة في ملاحقة الإرهابي مرتكب العملية"، مضيفا: "ما كان يجب أن يتمكن المخرب من دخول إسرائيل والأمر متروك للجنود لمنع وقوع هذه الحوادث".

هذا وأفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان" بأن "زيارة كوخافي للجنود تأتي بعد ساعات من توقيع الجيش الإسرائيلي لرسالة للقنوات الإخبارية يلومها على تحويل هجوم الليلة المنصرمة إلى برنامج تلفزيوني واقعي، كما أنه بالإضافة إلى ذلك، كان هناك جنود متدينين في الحشد تم تصويرهم يوم السبت دون موافقتهم".

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية صباح أمس الجمعة مقتل منفذ عملية تل أبيب خلال اشتباك مع قوات خاصة إسرائيلية في مدينة يافا.

المصدر: "I24"