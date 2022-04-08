أحدهما داخل المسجد.. مقطعا فيديو يوثقان تنقل منفذ عملية تل أبيب!

وثق مقطع فيديو، بحسب مراسلتنا، منفذ عملية تل أبيب خلال تواجده في أحد مساجد مدينة يافا، في حين رصد فيديو آخر لحظة انسحابه من العملية.

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وأظهر الفيديو الأول، منفذ عملية تل أبيب، رعد حازم، أثناء تواجده بأحد مساجد مدينة يافا لأداء صلاة الفجر.

ووثق فيديو آخر، لحظة انسحاب حازم، بعد تنفيذه العملية في تل أبيب.

وقتل شخصان وأصيب 13 آخرون بجراح متفاوتة، جراء تعرضهم لعملية إطلاق نار نفذت في وقت متأخر من مساء الخميس، وسط تل أبيب.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم مقتل منفذ عملية تل أبيب خلال اشتباك مع قوات خاصة إسرائيلية في مدينة يافا.

وهذه العملية، هي الرابعة خلال الأسابيع الأخيرة في إسرائيل، إذ سبقتها 3 عمليات في بئر السبع، والخضيرة، وبني براك، أسفرت مجتمعة عن مقتل 11 شخصا، دون احتساب حصيلة هجوم ديزنغوف".

المصدر: RT