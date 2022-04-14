 
مباشر

مصر.. الكشف عن تفاصيل جديدة حول "شوكولاتة الخشخاش"

أخبار العالم العربي

مصر.. الكشف عن تفاصيل جديدة حول
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/st9g

بعد حملة شنتها السلطات المصرية لسحب نوع من الشوكولاتة من الأسواق قيل أنها تحتوي على مادة "الخشخاش" المخدرة، كشف مسؤول مصري عن تفاصيل التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة.

إقرأ المزيد
مصر..أول تحرك رسمي حول وجود
مصر..أول تحرك رسمي حول وجود "نوع شوكولاته يحتوي مادة مخدرة"

فقال الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة الأسبق: "أجرت النيابة العامة تحقيقات موسعة في أعقاب نشري تدوينة حول وجود شوكولاتة مستوردة من الخارج تحتوي على نبات الخشخاش في مكوناتها، وقد تأكد أن الشوكولاتة لا تحتوي على مخدر الخشخاش وإنما على بذور الخشخاش التي تستخدم في صنع بعض الحلويات والمخبوزات متى كانت صلبة وغير قابلة للإنبات".

وأضاف: "إن ما أثار الالتباس في الأمر هو خطأ الشركة حين ضمت في مكونات الشوكولاتة ذاكرة على غلافها أن بها مادة الخشخاش، وكان واجبا عليها أن تكتب (بذور خشخاش صلبة ومحمصة وغير قابلة للإنبات وغير مخدرة) تبصرة للمستهلك، وهو التزام قانوني عليها لا ريب في ذلك، وفي هذا المقام لابد من إسداء الشكر الجزيل والتقدير البالغ لجهود النيابة العامة التي تواصلت على مدار الساعة من أجل استجلاء الحقيقة وبمتابعة وإشراف من المستشار حمادة الصاوي، النائب العام".

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، أقدمت على شن حملات لسحب عينات شوكولاته من بعض المولات والمتاجر الكبرى، لكشف حقيقة الأنباء حول تواجد نسبة من مخدر الحشيش داخل بعض أنواع الشوكولاته.

المصدر: "المصري اليوم"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا