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مصر..أول تحرك رسمي حول وجود "نوع شوكولاته يحتوي مادة مخدرة"

أخبار العالم العربي

مصر..أول تحرك رسمي حول وجود
AP Amr Nabil
القاهرة - صورة أرشيفية
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أقدمت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر على شن حملات لسحب عينات من بعض المولات والمتاجر الكبرى، لكشف حقيقة الأنباء حول تواجد نسبة من مخدر الحشيش داخل بعض أنواع الشوكولاته.

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ويأتي ذلك بعد أن حذر جابر نصار، الرئيس السابق لجامعة القاهرة، من وجود شوكولاته في الأسواق تحتوي على نسبة من مخدر الخشخاش.

وفي هذا السياق أشارت مصادر في وزارة التموين إلى أن الحملة تأتي بهدف الوقوف على حقيقة وجود الخشخاش في أنواع معينة من الشوكولاتة، بحسب "مصاروي".

من جانبه، نقل الإعلامي عمرو أديب في برنامجه، عن مصدر أمني قوله إنه "تبين أن الشركات الصانعة للشوكولاته تعالج نبات الخشخاش قبل استخدامه في إنتاج الشوكولاتة".

وكانت الداخلية المصرية قد أوضحت في بيان لها، أنه بالنسبة لما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول وجود شوكولاته تحتوي ضمن مكوناتها على نسبة من مخدر الخشخاش، أفاد مصدر أمني بأن "بعض بذور الخشخاش تدخل ضمن مكونات بعض المواد الغذائية، ويتم معالجتها قبل استخدامها للتأكد من خلوها من المواد المخدرة".

وأكد المصدر الأمني أنه سيتم سحب عينات من الشوكولاته المتداولة في الأسواق لتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.

المصدر: "مصراوي"

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