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ولد في العراق.. من هو سفير طهران الجديد في بغداد؟

أخبار العالم العربي

ولد في العراق.. من هو سفير طهران الجديد في بغداد؟
Gettyimages.ru
علم إيران
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين تعيين سفير جديد لطهران في العراق.

وعينت طهران محمد كاظم آل صادق سفيرا لها في بغداد بديلا عن إيرج مسجدي الذي انتهت فترة مهام.

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وعمل آل صادق في السفارة الإيرانية في بغداد بمنصب النائب الأول للسفير الإيراني إيرج مسجدي منذ سنين ومن المقرر أن يبدأ عمله قريبا.

وبحسب معلومات، فإن السفير الإيراني الجديد ولد في محافظة النجف العراقية، ويتحدث العربية واللهجة العراقية بطلاقة.

المصدر: RT

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