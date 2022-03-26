السعودية.. قصر استعمال مكبرات الصوت على الأذان والإقامة فقط

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية مجموعة من التعليمات والتوجيهات الخاصة بالأذان في المساجد قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وشددت الوزارة على ألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت.

كما جددت "الشؤون الإسلامية" تأكيدها على منسوبي المساجد باستمرار الالتزام بما صدر من تعاميم تنص على قصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط.

المصدر: "عكاظ"