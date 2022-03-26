 
مباشر

السعودية.. قصر استعمال مكبرات الصوت على الأذان والإقامة فقط

أخبار العالم العربي

السعودية.. قصر استعمال مكبرات الصوت على الأذان والإقامة فقط
AP Amr Nabil
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sohe

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية مجموعة من التعليمات والتوجيهات الخاصة بالأذان في المساجد قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وشددت الوزارة على ألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت.

كما جددت "الشؤون الإسلامية" تأكيدها على منسوبي المساجد باستمرار الالتزام بما صدر من تعاميم تنص على قصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط.

المصدر: "عكاظ"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا