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الجيش الإسرائيلي يكشف عن إحباط أكبر عملية تهريب سلاح ومخدرات على الحدود اللبنانية

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يكشف عن إحباط أكبر عملية تهريب سلاح ومخدرات على الحدود اللبنانية
Gettyimages.ru
عناصر من الجيش الإسرائيلي
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كشف الجيش الإسرائيلي عن إحباط "أكبر عملية تهريب شملت 61 قطعة سلاح وكمية من المخدرات من لبنان بقيمة 3.5 مليون شيكل".

وأعلنت "هيئة البث" الإسرائيلية في تقرير فيديو لها اليوم الخميس أنه "تم ضبط 61 مسدسا وبندقية ونصف كيلو غرام من المخدرات".

ونقلت القناة العبرية على لسان قائد المنطقة الشمالية الإسرائيلية شميون لافي أن "إحباط الجيش الإسرائيلي تهريب هذا الكم الكبير من الأسلحة قد أنقذ أرواح عشرات السكان في هذه المنطقة".

وبعد مطاردة مكثفة تم اعتقال 3 مواطنين عرب من سكان مدينة طوبا الزنغرية.

الجيش الإسرائيلي يكشف عن إحباط أكبر عملية تهريب سلاح ومخدرات على الحدود اللبنانية

المصدر: RT+وسائل إعلام عبرية

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