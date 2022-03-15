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السيسي يأمر القوات المسلحة بالتدخل للحد من ارتفاع الأسعار

أخبار العالم العربي

السيسي يأمر القوات المسلحة بالتدخل للحد من ارتفاع الأسعار
Globallookpress
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وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القوات المسلحة المصرية بالتنسيق مع وزارة التموين وصندوق تحيا مصر لطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.

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وطالب السيسي في اجتماعه مع وزير الدفاع ورئيس الحكومة ووزير التموين ووزير الداخلية "بتوزيع كراتين رمضان للمواد التموينية على مستوى الجمهورية، وذلك دعما للفئات الأكثر احتياجا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان".

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، بأن الرئيس المصري وجه الحكومة "بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم، للحد من ارتفاع ثمنه وقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة".

وأشار إلى أن الرئيس المصري "وجه بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي والإعلان عنه في أقرب وقت".

المصدر: اليوم السابع

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