مصر.. الحكومة تتوعد مستغلي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

توعد عدد من المحافظين في مصر مستغلي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لرفع أسعار السلع في الأسواق.

إقرأ المزيد

وقال محافظ البحر الأحمر في مصر عمرو حنفي، إن "كل السلع الاستراتيجية متوفرة داخل المحافظة، وأنه اليوم قابل عددا من المواطنين ممن تصادف وجودهم، وطمأنهم بتوافر كميات مناسبة كمخزون استراتيجي من مختلف أنواع السلع الغذائية والتموينية تكفي لعدة أشهر، وناشدهم بعدم التكالب على السلع وتخزينها".

وأوضح حنفي، أنه تأكد من توفر السلع الاستراتيجية بمختلف أنواعها، من خلال جولات ميدانية داخل مدينة الغردقة والأحياء الشعبية، محذراً التجار من محاولة التلاعب في الأسعار، متوعدا بأنه سيتم الضرب بيد من حديد لمحتكري السلع، من خلال تطبيق الإجراءات القانونية التي تصل إلى الحبس والغرامة، مؤكدا في الوقت ذاته أن المحافظة ستقيم عددا كبيرا من الشوادر خلال الأيام المقبلة، "قمت بإجراء مقابلات خاصة مع الأهالي، حيث أكدوا لي أنه لا توجد أي زيادة للأسعار".

وأكد محافظ الفيوم أحمد الأنصاري، أن السلع التموينية والمدعمة متوفرة داخل المحافظة، مطالبا المواطنين بعدم تخزين السلع لعدم زيادة الأسعار من قبل بعض التجار، مشددا على أن المحافظة سيطرت على عمليات جشع التجار أو أي محاولات لزيادة السلع، كما أنه يشن حملات تموينية يومياً للتصدي لمحاولات زيادة الأسعار، مشددا على أن المحافظة لن تسمح لأي عمليات احتكار للسلع، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي تاجر يرفع الأسعار أو احتكارها، موضحًا أن معارض أهلا رمضان هذا العام سيكون في 9 مراكز، فضلا عن تواجدها في القرى الكبرى، مؤكدا تقديم معارض أهلا رمضان لتخفيضات على كل السلع.

من جانبه، أشار محافظ المنيا أسامة القاضي، إلى أن كل السلع التموينية والمدعمة متوفرة داخل المحافظة على نطاق واسع ولا توجد أزمة، مشدداً على أنه يشن حملات يومية للتصدي لأي تاجر يرفع الأسعار، "موجودين على الأرض والشارع من خلال حملات لمواجهة جشع التجار أو أي محاولات لارتفاع الأسعار"، مؤكدا أن المحافظة وفرت منافذ كثيرة لبيع السلع بأسعار منخفضة لمواجهة الغلاء، كما أن المحافظة لن تسمح لأي عمليات احتكار للسلع، وسنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي تاجر يرفع الأسعار أو يحتكرها تنفيذا لقرارات القيادة السياسية ومجلس الوزراء.

وتابع محافظ كفر الشيخ، جمال نور الدين أن جميع أسعار الفواكه والخضروات والسلع معلنة، وهناك تخفيضات على عدد من السلع تصل لـ20% و30% لمواجهة جشع التجار أو غلاء الأسعار، "المواطن المصري ذكي، حيث يتوجه للمنافذ المنتشرة أو المتنقلة التي تقوم ببيع السلع بأسعار منخفضة، وهناك حملات يومية للتصدي لأي تاجر يرفع الأسعار، حتى نهاية شهر رمضان".

المصدر: الوطن