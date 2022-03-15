مقتل فتى فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيما بشرق نابلس (فيديو)

أفادت مراسلتنا بمقتل فتى فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه لمخيم بلاطة بشرق نابلس.

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واندلعت مواجهات بين الشبان والقوات الإسرائيلية في شارع القدس، بعد اقتحام منزل الشاب عمار عرفات في المخيم واعتقاله، بحسب وكالة "معا".

في حين صفت حالة الجرحى ما بين المتوسطة والخطيرة، حيث يتلقون العلاج في مستشفى رفيديا.

المصدر: RT + "معا"