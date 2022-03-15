 
مباشر

مقتل فتى فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيما بشرق نابلس (فيديو)

أخبار العالم العربي

مقتل فتى فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيما بشرق نابلس (فيديو)
Globallookpress Mamoun Wazwaz / Source: XinHua
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/slm9

أفادت مراسلتنا بمقتل فتى فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه لمخيم بلاطة بشرق نابلس.

إقرأ المزيد
شاب فلسطيني يخلص نفسه من قبضة جنود إسرئيلين حاولوا اعتقاله بالقوة (فيديو)
شاب فلسطيني يخلص نفسه من قبضة جنود إسرئيلين حاولوا اعتقاله بالقوة (فيديو)

واندلعت مواجهات بين الشبان والقوات الإسرائيلية في شارع القدس، بعد اقتحام منزل الشاب عمار عرفات في المخيم واعتقاله، بحسب وكالة "معا".

في حين صفت حالة الجرحى ما بين المتوسطة والخطيرة، حيث يتلقون العلاج في مستشفى رفيديا.

المصدر: RT + "معا"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا