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شاب فلسطيني يخلص نفسه من قبضة جنود إسرئيلين حاولوا اعتقاله بالقوة (فيديو)

أخبار العالم العربي

شاب فلسطيني يخلص نفسه من قبضة جنود إسرئيلين حاولوا اعتقاله بالقوة (فيديو)
JAAFAR ASHTIYEH / AFP
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نشرت وكالة "شهاب" فيديو لشاب فلسطيني تمكن من تخليص نفسه من قبضة جنود إسرائيلين حاولوا اعتقاله خلال مواجهات قرب مستوطنة بسجوت في مدينة البيرة الفلسطينية.

ولم تتطرق الوكالة الفلسطينية إلى أي تفاصيل إضافية.

المصدر: وكالة "شهاب" الفلسطينية

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