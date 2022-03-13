شاب فلسطيني يخلص نفسه من قبضة جنود إسرئيلين حاولوا اعتقاله بالقوة (فيديو)

نشرت وكالة "شهاب" فيديو لشاب فلسطيني تمكن من تخليص نفسه من قبضة جنود إسرائيلين حاولوا اعتقاله خلال مواجهات قرب مستوطنة بسجوت في مدينة البيرة الفلسطينية.

ولم تتطرق الوكالة الفلسطينية إلى أي تفاصيل إضافية.

#شاهد| شاب يتمكن من تخليص نفسه من قبضة جنود الاحتلال بعد اعتقاله خلال المواجهات قرب مستوطنة بسجوت المقامة على أراضي البيرة. pic.twitter.com/ga3XS0nYmm — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 13, 2022

المصدر: وكالة "شهاب" الفلسطينية