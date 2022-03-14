الكويت.. توقيف عسكري سعودي حاول تهريب شخص بلا جنسية

أفادت صحيفة "الراي" الكويتية باحتجاز عسكري سعودي في منفذ النويصيب لدى محاولته تهريب "بدون"، بعد قدومه لإنجاز مهمة عمل رسمية بين منفذي النويصيب والخفجي.

وأفاد مصدر أمني للـ"الراي"، بأن "التحقيقات الأولية دلت على أن العسكري كان يحاول تهريب شخص لا يحمل ثبوتيات، وبالتدقيق على بياناته اتضح أنه غير كويتي، وأن العسكري استغل مهمته الرسمية على الدورية السعودية في محاولة التهريب".

وأضاف: "تم حجز المتهمين، وجار استكمال الإجراءات القانونية بالتعاون مع الأمن السعودي، لتسليمه الدورية ومحاسبة المتورطين".

المصدر: "الراي"