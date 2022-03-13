سفير واشنطن في ليبيا يكشف عن "مفاوضات مرتقبة" بين الدبيبة وباشاغا

أعلن سفير الولايات المتحدة في ليبيا، ريتشارد نورلاند، استعداد رئيس الوزراء المعين من مجلس النواب فتحي باشاغا ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة لـ"الانخراط في مفاوضات عاجلة".

وأكد نورلاند، أن الغرض من المفاوضات العاجلة بين الطرفين هو "التباحث بشأن كيفية إدارة المراحل النهائية من فترة الحكم الموقت والاستعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن".

وفي ذات السياق، قالت السفارة الأمريكية في عدة تغريدات عبر حسابها بموقع "تويتر" إن "نورلاند أشاد خلال اجتماع مع باشاغا بالاهتمام الذي أبداه للانخراط في مفاوضات عاجلة تيسرها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى تفاهم سياسي مع الدبيبة".

وأوضحت أن المفاوضات ستتركز حول "كيفية إدارة المراحل النهائية من فترة الحكم المؤقت هذه والاستعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن".

1/4 في اجتماعهما بتاريخ 12 مارس في تونس، أشاد السفير نورلاند بالاهتمام الذي أبداه رئيس الوزراء المعين من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا، للانخراط في مفاوضات عاجلة تيسرها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى تفاهم سياسي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة #ليبياpic.twitter.com/qThwK5nc1t — U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) March 12, 2022

وأشارت إلى أن نورلاند نقل "فهمه أن رئيس الوزراء الدبيبة مستعد للمشاركة في هذه المحادثات".

وأوضحت السفارة أنه سيجرى "تحديد شكل ومكان المحادثات من قبل الأطراف نفسها بالتشاور مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين".

وقالت السفارة إن "موقف الولايات المتحدة واضح، نحن نحترم حق الليبيين في تقرير مستقبلهم بأنفسهم ليبيا، ونحثهم على القيام بذلك بالطرق السلمية فقط دون اللجوء إلى العنف".

3/4 وسيتم تحديد شكل ومكان المحادثات من قبل الأطراف نفسها بالتشاور مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين. ويظلّ موقف الولايات المتحدة واضحا: نحن نحترم حق الليبيين في تقرير مستقبلهم بأنفسهم #ليبيا — U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) March 12, 2022

واعتبرت أن "الانتخابات الحرة والنزيهة والشاملة هي الصيغة الوحيدة للاستقرار الدائم".

وأكدت أنه في الوضع الحالي "مناصرة طرف ضد آخر ليس خيارا مطروحا: والموقف الوحيد الذي يمكن اختياره بشكل مبرر هو المفاوضات السلمية".

المصدر: "بوابة الوسط"