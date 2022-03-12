موقع "218" الليبي يكشف عن شرط الدبيبة لتسليم السلطة لباشاغا

أفاد موقع "218" الليبي نقلا عن مصادر وصفها بالخاصة، بأن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة اشترط ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة لتسليم السلطة لرئيس الحكومة فتحي باشاغا.

وأضاف المصدر أن الحكومة الليبية ستصل إلى العاصمة طرابلس الأحد، مشيرا إلى أن مراسم التسليم والاستلام ستتم يوم الاثنين أو الثلاثاء القادمين.

ولفت المصدر إلى أن وزير الخارجية في الحكومة الليبية حافظ قدور سيؤدي اليمين القانونية الثلاثاء المقبل.

وكان مصدر قد كشف في وقت سابق لـ "218" عن نية فتحي باشاغا التوجه السبت إلى تونس، ومنها إلى تركيا، في أول زيارة خارجية له، منذ أن منحه مجلس النواب الثقة مطلع شهر مارس الجاري.

المصدر: موقع "218" اللليبي