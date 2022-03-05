سوريا.. القوات الأمريكية تنقل معدات عسكرية من قواعدها بريف الحسكة إلى العراق

أخرجت القوات الأمريكية رتلا عسكريا مؤلفا من 42 آلية من قاعدتها في ريف الحسكة إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي، وفق ما أفادت وكالة "سانا".

ونقلت مصادر محلية من ريف اليعربية بالحسكة لوكالة "سانا" أن "رتلا مؤلفا من 42 آلية منها 40 ناقلة تحمل معدات عسكرية ترافقها مدرعتان تابعتان لقوات الاحتلال الأمريكي خرج من معبر الوليد غير الشرعي منتصف ليل أمس واتجه نحو شمال العراق".

وكانت القوات الأمريكية نقلت بمساعدة قوات سوريا الديمقراطية، قبل يومين مئات الأشخاص من مخيم خان الجبل بريف الحسكة الشمالي عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى الأراضي العراقية، وفق ما أفادت وكالة "سانا".

المصدر: وكالة "سانا"