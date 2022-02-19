حاجز للجيش السوري يعترض رتلا أمريكيا في ريف الحسكة (فيديو)

أفاد مراسلنا في سوريا، بأن حاجزا للجيش السوري اعترض رتلا تابعا للقوات الأمريكية في قرية المجيبرة بريف الحسكة الشرقي ومنعه من العبور وأجبره على العودة.

كما أشار مراسلنا إلى أن حاجزا تابعا للجيش السوري اعترض رتلا تابعا للقوات الأمريكية في قرية تل الذهب جنوب مدينة القامشلي وأجبره على العودة أيضا.

وفي ذات السياق أفادت وكالة "سانا" بأن أهالي قرية تل الذهب جنوب القامشلي و بمساندة حاجز للجيش السوري تصدوا لرتل آليات عسكرية للاحتلال الأمريكي حاول المرور عبر القرية وطردوه من المنطقة".

ونقلت "سانا" عن مصادر محلية من القرية قولها إن "رتلا مؤلفا من 4 مدرعات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي ترافقها سيارة لمليشيا "قسد" حاولت المرور عبر القرية فتصدى لها الأهالي الذين تجمعوا عند حاجز للجيش وتقدموا باتجاه الرتل وطردوه من المنطقة".

المصدر: RT+"سانا"