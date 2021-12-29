سوريا.. حاجز للجيش يمنع رتلا لقوات أمريكية من دخول قرية تل الذهب بريف الحسكة

أفادت وسائل إعلام سورية رسمية باعتراض الجيش السوري رتلا لقوات أمريكية عند حاجز بريف القامشلي الجنوبي وإجباره على التراجع.

وبحسب موقع الإذاعة والتلفزيون السوري اعترض حاجز للجيش السوري في قرية تل الذهب بريف القامشلي الجنوبي مرور رتل لقوات أمريكية تضم مدرعات، وأجبره على التراجع.

وكان الجيش قد اعترض أمس الثلاثاء أيضا رتلا للقوات الأمريكية عند قرية الدردارة بريف الحسكة الشمالي.

المصدر: الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون