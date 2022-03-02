طهران تتحدث عن بطل في محاربة جبهة الكفر والنفاق في الشرق الأوسط

وصف وزير الثقافة الإيراني محمد مهدي إسماعيلي "حزب الله" اللبناني بأنه "البطل الذي لا بديل عنه في مقارعة جبهة الكفر والنفاق والخداع" في الشرق الأوسط.

وقال إسماعيلي في كلمة له خلال مؤتمر "سيد شهدائنا فكرا وسيرة" في بيروت بمناسبة ذكرى مؤسس الحزب عباس الموسوي إن "الانتصارات الكبرى لجبهة المقاومة ثمرة لصبر وجهاد الشهيد عباس الموسوي ودمه الطاهر".

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وأضاف: "بعد تبلور تيار المقاومة حزب الله بقيادة الشهيد الشيخ راغب حرب والشهيد السيد عباس الموسوي، خرجت أمريكا وفرنسا من لبنان مفضوحتين تماما".

وتابع أن "الموسوي كان تجسيدا كاملا للتقوى والصبر والعلم والطاعة لأمر الإمام، وفي ظل إدارته الذكية، ومن بعده السيد حسن نصرالله، تحول حزب الله إلى بطل لا بديل عنه في مقارعة جبهة الكفر والنفاق والخداع".

المصدر: "العالم"