لافروف يطلع نظيره القطري على سير العملية الروسية في أوكرانيا

أطلع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وجاء في بيان للخارجية صدر في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الوزيرين يوم الخميس، أن "سيرغي لافروف أطلع نظيره القطري بالتفصيل على سير تنفيذ قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تم اتخاذه على خلفية اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين تلبية لطلب رئيسيهما وبموافقة مجلس الاتحاد الروسي، بشأن العملية العسكرية الخاصة لحماية السكان هناك، بمن فيهم مئات الآلاف من المواطنين الروس، من الخطر الحقيقي الذي يهدد حياتهم والصادر عن النظام القائم في كييف الذي لم يترك فرصة لحل قضية دونباس إلا بالقوة".

وأضاف البيان أنه "جرى التأكيد على سعي موسكو والدوحة إلى مواصلة الحوار السياسي المنتظم ومواصلة تفعيل التعاون العملي والصلات الثقافية والإنسانية".

وأعير اهتمام خاص "لمهام ضمان الديناميكية الإيجابية للتجارة بين البلدين".

وتطرق الجانبان كذلك إلى قضايا منطقة الشرق الأوسط، مع "التركيز على ضرورة إيجاد حلول سياسية للنزاعات في المنطقة بأسرع ما يمكن".

المصدر: تاس