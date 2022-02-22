مسيرات غاضبة ومواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية بعد مقتل طفل في بلدة الخضر ببيت لحم
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اندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان والقوات الإسرائيلية بالقرب من منطقة النشاش جنوب بيت لحم بعد الإعلان عن مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي.
وأفادت وكالة "معا" بأن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط باتجاه الشبان الفلسطينيين.
وفِي مخيم الدهيشة للاجئين جنوب بيت لحم، خرجت مسيرة غاضبة تنديدا بالتصرفات الإسرائيلية.
وقتل الطفل محمد شحادة البالغ 14 عاما برصاص القوات الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وذلك بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر.
المصدر: "معا"
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