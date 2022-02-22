بعد منع الإسعاف من الوصول إليه.. مقتل طفل فلسطيني برصاص إسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل طفل (14 عاما) برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن "الطفل محمد شحادة كان قد أُصيب خلال مواجهات اندلعت في بلدة الخضر، قبل أن تعتقله قوات الاحتلال، وهو مصاب بجروح خطيرة".

ونقلت الوكالة عن الناشط أحمد صلاح، أن "مواجهات اندلعت في منطقة باكوش غرب البلدة بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي، ما أدى الى إصابة الطفل شحادة بالرصاص".

وأشار صلاح إلى أن القوات الإسرائيلية منعت طاقم إسعاف الهلال الأحمر من الوصول إلى الطفل.

المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية