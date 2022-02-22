أيقونة الفنون المعمارية العالمية...مطارات دبي تستقبل القادمين إليها بختم "متحف المستقبل" (فيديو)
بختم متحف دبي، "الأيقونة في الفنون المعمارية على مستوى العالم"، استقبل موظفو "مطارات دبي" القادمين إلى الإمارات اليوم الثلاثاء.
تزامننا مع افتتاحه، يقوم موظفو مطارات دبي بطبع ختم "متحف المستقبل" على صفحة تأشيرات دخول المسافرين إليها، حيث سيشهد الافتتاح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي، وعدد من كبار الشخصيات الوطنية.
وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، سيستقبل متحف المستقبل بمبناه الأيقوني الأجمل في العالم بارتفاع 77 مترا الزوار من مختلف أنحاء الدولة والعالم للتعرف على اتجاهات المستقبل وأفكار الغد والإسهام في تصور المستقبل الذي تتطلع إليه البشرية.
جوازات مطارات دبي ترحب بالمسافرين بختم #أجمل_مبنى_على_وجه_الأرض "متحف المستقبل "#متحف_المستقبل#MuseumOfTheFuture#MOTFpic.twitter.com/gPhifGSVcH— Museum Of The Future (@MOTF) February 22, 2022
المصدر: "الإمارات اليوم"
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