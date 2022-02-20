"مركبة فضائية" تهبط في أيقونة الفنون المعمارية .. "متحف المستقبل" بدبي (فيديو)
هبطت طائرة أشبه بالسفن الفضائية داخل مبنى متحف المستقبل بدبي، الذي يعتبر أيقونة في الفنون المعمارية على مستوى العالم.
ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أمس السبت، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو للمبنى المقرر افتتاحه اليوم 22 فبراير الجاري وعلق: "متحف المستقبل أجمل مبنى في العالم وأحدث أيقونات دبي المعمارية الجديدة".
#متحف_المستقبل.. أجمل مبنى في العالم وأحدث أيقونات #دبي المعمارية الجديدة. @MOTF … الافتتاح 22-2-2022 pic.twitter.com/sh2wAsXNlR— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 18, 2022
ويمثل المتحف معرضا لاستعراض جوانب مختلفة من مستقبل الإنسانية وأهم التقنيات التي تنتظر البشر في العقود المقبلة، حيث ينقل المعرض الأول "المحطة الفضائية المدارية – أمل" OSS Hope الزوار في رحلة إلى الفضاء لاختبار العيش وأداء المهام على متن محطات الفضاء، قبل عودتهم إلى الأرض، لكن بعد 50 عاما من اليوم، ليكتشفوا كيف أصبح العالم في العام 2071 مع الجهود المبذولة لاستعادة النظام الطبيعي واستدامة الكوكب.
المصدر: RT
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