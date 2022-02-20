 
مباشر
عاجل
الإليزيه: بدء مكالمة هاتفية بين ماكرون وبوتين

"مركبة فضائية" تهبط في أيقونة الفنون المعمارية .. "متحف المستقبل" بدبي (فيديو)

أخبار العالم العربي

تويتر
"مركبة فضائية" تهبط في متحف المستقبل بدبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sfkz

هبطت طائرة أشبه بالسفن الفضائية داخل مبنى متحف المستقبل بدبي، الذي يعتبر أيقونة في الفنون المعمارية على مستوى العالم.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أمس السبت، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو للمبنى المقرر افتتاحه اليوم 22 فبراير الجاري وعلق: "متحف المستقبل أجمل مبنى في العالم وأحدث أيقونات دبي المعمارية الجديدة".

ويمثل المتحف معرضا لاستعراض جوانب مختلفة من مستقبل الإنسانية وأهم التقنيات التي تنتظر البشر في العقود المقبلة، حيث ينقل المعرض الأول "المحطة الفضائية المدارية – أمل" OSS Hope الزوار في رحلة إلى الفضاء لاختبار العيش وأداء المهام على متن محطات الفضاء، قبل عودتهم إلى الأرض، لكن بعد 50 عاما من اليوم، ليكتشفوا كيف أصبح العالم في العام 2071 مع الجهود المبذولة لاستعادة النظام الطبيعي واستدامة الكوكب.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا