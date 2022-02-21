مصر تدين استهداف الحوثي لمطار الملك عبدالله في جازان

دانت وزارة الخارجية المصرية، يوم الاثنين، استهداف حركة "أنصار الله" الحوثية لمطار الملك عبدالله في جازان بالسعودية، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وخسائر مادية.

وقالت الخارجية في بيان: "أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاستهداف الإرهابي من قِبل ميليشيا الحوثي لمطار الملك عبدالله في جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك باستخدام طائرة مسيّرة مفخخة، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء فضلا عما خلفه هذا الهجوم الإرهابي الجبان من خسائر مادية".

وأكدت أن "تكرار استهداف المنشآت الحيوية المدنية، بما في ذلك المطارات الواقعة في المملكة، والمدنيين الأبرياء من قِبل ميليشيا الحوثي يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف وتهديدا سافرا لأمن واستقرار المملكة ولسلامة الطيران المدني وحرية الملاحة الجوية".

وشددت مصر على تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية "فيما تتخذه من تدابير لمواجهة هذه الهجمات الإرهابية الخسيسة"، مؤكدة "الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين".

ناصر حاتم

المصدر: RT