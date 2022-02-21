إصابة 4 مدنيين داخل مطار الملك عبدالله في جازان جراء شظايا طائرة مسيرة اطلقت من صنعاء

أعلن التحالف العربي عن تدمير طائرة مسيرة أطلقتها حركة "أنصار الله" الحوثية من اليمن باتجاه مطار الملك عبدالله في جازان في السعودية، مبينا أن شظايا الطائرة أدت إلى إصابة 4 مدنيين.

وقال التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية إنه تم "تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه مطار الملك عبدالله في جازان"، مشيرا إلى أن "الطائرة المسيّرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين".

وأوضح أن" التقرير الأولي يفيد بأن 4 مدنيين أصيبوا داخل مطار الملك عبدالله في جراء شظايا الطائرة المسيرة".

#التحالف: تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا #الحوثي الإرهابية باتجاه مطار الملك عبدالله في #جازانpic.twitter.com/aRSSDUvcwB — جريدة الرياض - عاجل (@Riy_Breaking) February 21, 2022

المصدر: صحيفة "الرياض"