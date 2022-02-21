سقوط مسيرة مفخخة بقرية المعبوج في السعودية

أعلنت التحالف العربي بقيادة السعودية عن سقوط مسيرة مفخخة بقرية المعبوج بمدينة جازان، دون إصابات أو أضرار.

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وأشار التحالف العربي إلى أن "الطائرة المسيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين".

وأضاف التحالف: "استجابة للتهديد، ستنفذ عملية عسكرية لتحييد قدرات الحوثي النوعية".

المصدر: "الإخبارية"