سقوط مسيرة مفخخة بقرية المعبوج في السعودية
AP Amr Nabil
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أعلنت التحالف العربي بقيادة السعودية عن سقوط مسيرة مفخخة بقرية المعبوج بمدينة جازان، دون إصابات أو أضرار.
وأشار التحالف العربي إلى أن "الطائرة المسيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين".
وأضاف التحالف: "استجابة للتهديد، ستنفذ عملية عسكرية لتحييد قدرات الحوثي النوعية".
المصدر: "الإخبارية"
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