الحوثيون ينشرون فيديو ويقولون إنه لـ"معركة أدت لـ580 قتيلا وجريحا بينهم سعوديون وسودانيون"

نشرت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الأحد، مقطع فيديو قالت إنه يوثق "مشاهد نوعية للمعركة مع قوى العدوان" على مدينة حرض بمشاركة وحدات من الجيش السعودي و"مرتزقة سودانيين".

وتظهر المشاهد، حسبما نقلته قناة "المسيرة نت"، "صد أبطال الجيش واللجان الشعبية لزحف واسع لقوى العدوان"، في إشارة إلى الجيش اليمني والتحالف العربي، "على محور حرض بمحافظة حجة، والقيام بعملية معاكسة لاستعادة مواقع واسعة".

وذكر التقرير: "اتخذ زحف قوى العدوان مسارين رئيسين بمشاركة ألوية وقوات من جيش النظام السعودي والمرتزقة السودانيين، الأول من جنوب شرق مدينة حرض باتجاه سلسلة جبال الهيجة، والثاني من الفج جنوب سلسلة أبو النار باتجاه سلسلة جبال الهيجة، بهدف احتلال مدينة حرض من عدة اتجاهات".

الإعلام الحربي للحوثيين

وقال التقرير إن المشاهد المنشورة أظهرت تمكن الحوثيين من "التصدي لقوات العدو وإلحاقه خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

ووثقت المشاهد، حسب القناة، "أعدادا من جثث قتلى مرتزقة العدوان" ووقوع أسرى في قبضة الحوثيين و"فرارا جماعيا لأفراد وآليات العدوان تحت ضغط وضربات الجيش واللجان الشعبية".

وبلغت خسائر الجيش اليمني الحكومي والمجموعات الداعمة له منذ التصعيد الأخير، حسب "المسيرة نت"، أكثر من 580 قتيلا وجريحا، بينهم أكثر من 200 قتيل.

ولفت التقرير إلى "سقوط قتلى وجرحى من قوات جيش النظام السعودي والمرتزقة السودانيين".

كما تم، حسب التقرير، تدمير وإحراق وإعطاب أكثر من 40 آلية ومدرعة عسكرية بينها عربة اتصالات وكاسحة ألغام، وتدمير راجمة صواريخ وإحراق أكثر من 60 صاروخا من نوع "كاتيوشا"، وإسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع "CH4" صينية الصنع، وطائرة تجسسية صغيرة، وإعطاب وتدمير 7 مدافع وعيارات ثقيلة ومتوسطة.

المصدر: "المسيرة نت"