السعودية.. غضب بعد إزالة أحياء عشوائية في جدة (فيديو)
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل في السعودية مقاطع فيديو وثقت عمليات هدم المنازل العشوائية في جدة بغرب المملكة، في حملة بدأت قبل أشهر أثارت غضبا كبيرا بين نشطاء مواقع التواصل.
وتواصل أمانة محافظة جدة أعمال إزالة وتطوير الأحياء العشوائية في المدينة، فيما تعتزم الجهات المعنية استثناء المنازل التاريخية في هذه الأحياء من قرار الإزالة، بحسب صحيفة "المدينة".
شكوى مواطن ممزوجة بدموع الحسرة، طال منزله #هدد_جدة بعد أن خدم الحكومة 30 سنة.#جده_الان#هدد_مكةpic.twitter.com/1Elm8gKnty— #هدد_جدة (@haddJeddah) February 16, 2022
وتتوزع هذه المنازل التاريخية على 7 مناطق في الأحياء العشوائية التي ستتم إزالتها، فيما تضم كل منطقة ما يقارب من 10 منازل.
وترغب الجهات الحكومية في الحفاظ على المكتسبات التاريخية في هذه الأحياء عبر مراعاة ضوابط عمليات الإزالة، ثم تسليم المواقع التراثية لوزارة الثقافة.
مدير شرطة منطقة مكة المكرمة يًصوِّر الأحياء المزالة على أنها كانت خارج سيطرة الدولة، وبؤرة للجرائم والخارجين على القانون!— #هدد_جدة (@haddJeddah) February 16, 2022
كيف سمحت الحكومة بكل إمكانياتها ومعداتها لبعض المجرمين بالتوسع دون محاسبتهم طيلة تلك السنين؟!#هدد_جدة#جده_الان#هدد_مكةpic.twitter.com/yhYCnXhdt6
كما تم تحديد آلية إزالة المنازل العشوائية المحيطة والملاصقة للمنازل التاريخية، إذ ستتم إزالة المبنى العشوائي الملاصق للمبنى التاريخي، على مرحلتين.
وسيشهد النصف الأول من أعمال الإزالة استخدام المعدات الثقيلة، أما الجزء الثاني فسيتم استخدام الأيدي العاملة حتى تكون عملية الإزالة دقيقة ومركزة على المنازل العشوائية.
إلى ذلك، حذرت باحثة أكاديمية، في رسالة دكتوراه حصلت عليها عن واقع العشوائيات في جدة، من تنامي نسبة الجريمة في مثل هذه المواقع، بحسب صحيفة "عكاظ".
مباني كلفت أصحابها مبالغ طائلة، ستتم إزالتها 😭#هدد_جدة#جده_الان#هدد_مكةpic.twitter.com/xGjqU97x69— #هدد_جدة (@haddJeddah) February 18, 2022
ووصفت أستاذة علم الاجتماع الجنائي والجريمة، عبلة جميل حسنين، في رسالتها عن واقع الأحياء العشوائية، بـ"القنابل الموقوتة"، كونها تعاني من كثافة سكانية، ما يهدد الصحة العامة والبيئة والنسيج المجتمعي.
وأشارت إلى أن الدراسة بينت أن 76.4% من إجمالي الجرائم لعينة البحث وقعت داخل تلك المناطق، الأمر الذي يجعل العشوائيات قنابل موقوتة. وحددت الدراسة حي غليل كأول الأحياء في جوانب عدد الجرائم، إذ وقعت فيه 31.8% من إجمالي جرائم المناطق العشوائية ونسبة 24.3% من إجمالي الجرائم في كل أحياء وحارات جدة.
أمين العاصمة المقدّسة صالح التركي يؤكد على أن مكة المكرّمة فيها أكثر من 100 حي “عشوائي”، لابد من إزالتها.— #هدد_جدة (@haddJeddah) February 17, 2022
لماذا سُمح ببنائها، وإيصال الخدمات إليها، إذا كانت مخالفة وعشوائية؟!#هدد_جدة#جده_الان#هدد_مكةpic.twitter.com/QmTW6WyqkR
أما نسبة تعاطي المخدرات في العشوائية فتبلغ 88.9% مقارنة بـ11.1% في المناطق غير العشوائية، فيما تصل نسبة الجرائم الأخرى (ترويج المخدرات والجرائم غير الأخلاقية وحيازة الأسلحة وإطلاق النار والدجل والشعوذة) إلى نسب مرتفعة بشكل ملحوظ في المناطق العشوائية رغم أنها تنعدم في المناطق الأخرى غير العشوائية).
وأظهرت فيديوهات متداولة على "تويتر" مشاهد صادمة للعقارات المهدمة في عدد كبير من الأحياء، التي تصفها الحكومة بالعشوائية ويجب إزالتها.
لا تزال أعمال #هدد_مكة جارية بوتيرة متسارعة في حي النكاسة، الذي أصبح أثراً بعد عين.#هدد_جدة#جده_الانpic.twitter.com/Hs2eJRixpK— #هدد_جدة (@haddJeddah) February 17, 2022
ووصف نشطاء تلك المشاهد بأنها "آثار الحرب"، معبرين عن غضبهم الشديد، لافتين إلى أن 60 حيا من أحياء جدة سيحل بها نفس المصير.
البدء بإشعار سكان حي الثغر بعملية الإخلاء، تمهيداً لعمليات إزالة المباني.#هدد_جدة#جده_الان#هدد_مكةpic.twitter.com/IvECi9AjiT— #هدد_جدة (@haddJeddah) February 17, 2022
المصدر:عكاظ+ المدينة
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