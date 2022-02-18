لبنان.. ضبط حبوب كبتاغون معدّة للتهريب إلى دولة إفريقية (فيديو)

أعلنت السلطات الأمنية في لبنان أن مكتب مكافحة المخدرات كشف شبكة تهريب مخدرات وأوقف شخصين من أفرادها وضبط حبوب كبتاغون معدة للتهريب إلى دولة إفريقية.

وأفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان بأنه "في إطار العمل على تفكيك شبكات تهريب المخدرات وتوقيف أفرادها، وبعد رصد ومتابعة حثيثة قامت بها عناصر مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، دامت قرابة خمسة أشهر، تم التوصل إلى تحديد هويتي شخصين من أفراد شبكة لتهريب المخدّرات، هما: ر. ق. (مواليد عام 1997، سورية) وم. س. (مواليد عام 1993، سوري)".

كشف شبكة تهريب مخدّرات وتوقيف شخصين من أفرادها وضبط حبوب كبتاغون معدّة للتهريب إلى دولة إفريقية من قِبل مكتب مكافحة المخدّرات.https://t.co/yp20GPJeaA#قوى_الأمن#لبنانpic.twitter.com/K7Tp2nNv9U — قوى الامن الداخلي (@LebISF) February 18, 2022

وذكرت أنه "بتاريخ 12 فبراير الحالي، نصبت لهما قوّة من المكتب المذكور، بمؤازرة من عناصر مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في طرابلس، كمينا محكما، أسفر عن توقيفهما وضبط لديهما طرد معد للتهريب إلى إحدى الدول الإفريقية، يحتوي على صناديق فيها 5 نراجيل، ومخبأ في داخلها حوالي 30,000 حبة مخدرة نوع كبتاغون بلغت زنتها 5,100 كلغ"، مشيرة إلى أن التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.

المصدر: المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي